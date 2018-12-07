Молодежки "Крыльев Советов" и "Ростова" сыграли вничью

"Крылья Советов" и "Ростов" сыграли вничью в матче 17-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги.

Самарцы набрали 28 очков и располагаются на 6-м месте в турнирной таблице, "Ростов" - имея в своем активе 27 баллов находится на 7-й строчке.

Молодежные команды

17-й тур

"Крылья Советов - мол." (Самара) - "Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - 0:0

Судья: Смирнов (Волоколамск).

7 декабря. Самара. Стадион "Металлург".

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