Молодежки "Крыльев Советов" и "Ростова" сыграли вничью

"Крылья Советов" и "Ростов" сыграли вничью в матче 17-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги.
Самарцы набрали 28 очков и располагаются на 6-м месте в турнирной таблице, "Ростов" - имея в своем активе 27 баллов находится на 7-й строчке.
Молодежные команды
17-й тур
"Крылья Советов - мол." (Самара) - "Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - 0:0
Судья: Смирнов (Волоколамск).
7 декабря. Самара. Стадион "Металлург".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
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