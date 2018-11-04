Молодежки "Краснодара" и "Ростова" победителя не выявили

"Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью в матче 13-го тура молодежного первенства России - 2:2. В составе хозяев поля отличились Максим Кутовой и Руслан Пидлисняк. За гостей по голу забили Игорь Волков и Дмитрий Вебер.

"Ростов" с 26-ю очками занимает 4-е место в турнирной таблице, "Краснодар" - с 20-ю очками на 6-й строчке.

Молодежные команды

13-й тур

"Краснодар - мол." (Краснодар) - "Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - 2:2 (1:0)

Голы: Кутовой, 44 (1:0). Волков, 88 (1:1). Пидлисняк, 90+1 (2:1). Вебер, 90+3 (2:2).

Судья: Ободеев (Рыльск).

04 ноября. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

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