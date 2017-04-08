Молодежка "Зенита" забила 6 голов "Анжи"

"Зенит" разгромил "Анжи" в матче 22-го тура первенства России среди молодежных команд премьер-лиги. Питерцы по меньшей мере на два часа сравнялись по очкам с идущим вторым "Спартаком", который сегодня сыграет с "Уфой".

В другом поединке "Арсенал" с минимальным счетом одолел "Терек".

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22-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Анжи" (Махачкала) - 6:3 (3:3)

Голы: Еловских, 3 (1:0). Плотников, 7 (2:0). Агабалаев, 17 - с пенальти (2:1). Еловских, 36 (3:1). Агабалаев, 37 (3:2). Кудряшов, 45 (3:3). Макеев, 51 (4:3). Каккоев, 61 (5:3). Каккоев, 83 (6:3).

"Терек" (Грозный) - "Арсенал" (Тула) - 0:1 (0:0)

Гол: Рыжков, 69 - с пенальти.