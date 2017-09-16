Молодежка "Зенита" обыграла "Уфу" благодаря голу на 86-й минуте

"Зенит" на своем поле обыграл "Уфу" (1:0) в матче 10-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Сине-бело-голубые одержали победу благодаря точному удару Ильи Воробьева на 86-й минуте встречи.

Благодаря этой победе петербуржцы продлили беспроигрышную серию по семи матчей подряд (5 побед, 2 ничьих). Для "Уфы" это поражение стало третьим подряд.

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10-й тур

"Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - "Уфа - мол." (Уфа) - 1:0 (0:0)

Гол: Казаков, 86.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

16 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".