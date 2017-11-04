Молодежка "Зенита" обыграла "Рубин"

"Зенит" обыграл "Рубин" в матче 16-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги - 3:2. Казанцы остались в турнирной таблице на 4-й строчке, отставая от лидирующего "Динамо" на 7 очков. Сине-бело-голубые расположились 7-м месте.

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16-й тур

"Рубин - мол." (Казань) - "Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - 2:3 (1:2)

Голы: Макеев, 6 (1:0). Макеев, 10 (1:1). Анисимов, 32 (1:2). Анисимов, 51 (1:3). Макеев, 86 (2:3).

Судья: Шишкин.

04 ноября. Казань. Стадион "Рубин. 2-е поле".