17:10 | Футбол — РПЛ

Молодежка "Зенита" обыграла "Оренбург"

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"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче 7-го тура молодежного первенства премьер-лиги – 4:2. За питерский клуб Никита Симдянкин, Даниил Шамкин, Алексей Смирнов и Максим Левин. В составе оренбурской команды забили Денис Феденко и Александр Матвейчук.

Молодежные команды 

7-й тур 

"Оренбург - мол." - "Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - 2:4 (0:4)

Голы: Симдянкин, 13 (0:1). Шамкин, 23 (0:2). Смирнов, 35 (0:3). Левин, 45 (0:4). Феденко, 49 (1:4). Матвейчук, 78 (2:4). 

Судья: Осипов (Смоленск).

15 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".

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