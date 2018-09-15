Молодежка "Зенита" обыграла "Оренбург"

"Зенит" обыграл "Оренбург" в матче 7-го тура молодежного первенства премьер-лиги – 4:2. За питерский клуб Никита Симдянкин, Даниил Шамкин, Алексей Смирнов и Максим Левин. В составе оренбурской команды забили Денис Феденко и Александр Матвейчук.
Молодежные команды
7-й тур
"Оренбург - мол." - "Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - 2:4 (0:4)
Голы: Симдянкин, 13 (0:1). Шамкин, 23 (0:2). Смирнов, 35 (0:3). Левин, 45 (0:4). Феденко, 49 (1:4). Матвейчук, 78 (2:4).
Судья: Осипов (Смоленск).
15 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".