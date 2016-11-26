Молодежка "Зенита" крупно проиграла "Краснодару" и не смогла обойти "Спартак"

"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче 15-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги - 5:2. Кубанцы завершили первый круг на седьмой строчке, "Зенит" упустил шанс обогнать "Спартак" и выйти на третье место.

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15-й тур

"Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 5:2 (2:2)

Голы: Вандерсон, 29 (1:0). Бугриев, 31 (1:1). Мусаев, 36 (1:2). Воробьев, 38 (2:2). Григорян, 61 (3:2). Григорян, 64 (4:2). Григорян, 90 (5:2).