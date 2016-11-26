17:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молодежка "Зенита" крупно проиграла "Краснодару" и не смогла обойти "Спартак"

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"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче 15-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги - 5:2. Кубанцы завершили первый круг на седьмой строчке, "Зенит" упустил шанс обогнать "Спартак" и выйти на третье место.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

15-й тур 

"Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 5:2 (2:2)

Голы: Вандерсон, 29 (1:0). Бугриев, 31 (1:1). Мусаев, 36 (1:2). Воробьев, 38 (2:2). Григорян, 61 (3:2). Григорян, 64 (4:2). Григорян, 90 (5:2). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Vasildorf

Sphasic, у коллектива спартак-экспресса одна лювовь. А Кубань или Краснодар, да какая разница - этого ж никто не читает, даже главный редактор, видимо.

17:48

ДинМиха

Географ глобус пропил и стал писать темы в с-э. Ну пусть тогда историк допишет что потомки хана батыя не смогли одолеть русское войско в москве.

17:42

shpasic

Кубани?

17:30

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