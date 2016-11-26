Молодежка "Зенита" крупно проиграла "Краснодару" и не смогла обойти "Спартак"

"Краснодар" разгромил "Зенит" в матче 15-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги - 5:2. Кубанцы завершили первый круг на седьмой строчке, "Зенит" упустил шанс обогнать "Спартак" и выйти на третье место.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
15-й тур
"Краснодар" - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 5:2 (2:2)
Голы: Вандерсон, 29 (1:0). Бугриев, 31 (1:1). Мусаев, 36 (1:2). Воробьев, 38 (2:2). Григорян, 61 (3:2). Григорян, 64 (4:2). Григорян, 90 (5:2).
Vasildorf
Sphasic, у коллектива спартак-экспресса одна лювовь. А Кубань или Краснодар, да какая разница - этого ж никто не читает, даже главный редактор, видимо.
17:48
ДинМиха
Географ глобус пропил и стал писать темы в с-э. Ну пусть тогда историк допишет что потомки хана батыя не смогли одолеть русское войско в москве.
17:42
shpasic
Кубани?
17:30