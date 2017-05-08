Молодежка "Урала" ввосьмером обыграла "Крылья Советов"

"Урал" одержал непростую победу над "Крыльями Советов" (3:2) в матче 27-го тура молодежного первенства. В составе хозяев поля было три удаления. Благодаря этой победе клуб поднялся на 13-е место в таблице, "Крылья" занимают 9-ю строчку.

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27-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Крылья Советов" (Самара) – 3:2 (1:1)

Голы: Юсупов, 15 (1:0). Боровков, 23 – в свои ворота (1:1). Ставпец, 69 (2:1). Киселев, 82 – с пенальти (2:2). Юсупов, 89 (3:2).

Удаления: Горин (Урал – мол.), 12. Боровков (Урал – мол.), 77. Валиахметов (Урал – мол.), 81.

Судья: Генералов.

8 мая. Екатеринбург. Стадион "Манеж "Урал".