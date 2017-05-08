Молодежка "Урала" ввосьмером обыграла "Крылья Советов"

"Урал" одержал непростую победу над "Крыльями Советов" (3:2) в матче 27-го тура молодежного первенства. В составе хозяев поля было три удаления. Благодаря этой победе клуб поднялся на 13-е место в таблице, "Крылья" занимают 9-ю строчку.
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27-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Крылья Советов" (Самара) – 3:2 (1:1)
Голы: Юсупов, 15 (1:0). Боровков, 23 – в свои ворота (1:1). Ставпец, 69 (2:1). Киселев, 82 – с пенальти (2:2). Юсупов, 89 (3:2).
Удаления: Горин (Урал – мол.), 12. Боровков (Урал – мол.), 77. Валиахметов (Урал – мол.), 81.
Судья: Генералов.
8 мая. Екатеринбург. Стадион "Манеж "Урал".
igorx70
Урал продолжает развивать новый вид спорта-футбол 8 на 11.С Зенитом чуть не получилось,а Крыльям даже забивали вдевятером и ввосьмером.Но это Крылья специально проиграли-на удачу,чтобы основа выиграла важнейший матч.
12:57
Richter-00
А что такое Стадион "Манеж "Урал"? Где играли? Под крышей и на синтетике?
12:51
behemothus hippo
Это традиция такая у "Урала" - три удаления? Но КрыСам от восьмерых пропустить - это нечто.
12:44