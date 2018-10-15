Молодежка "Спартака" с Глушаковым и Ещенко уступила "Зениту"

"Спартак" уступил "Зениту" в перенесенном матче 6-го тура первенства молодежных команд РПЛ - 0:1. Единственный гол на счету у Владислава Молчана.

В составе красно-белых с первых минут встречу вышли хавбек Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко. Обоих футболистов отстранили от тренировок с основным составом "Спартака". По словам главного тренера красно-белых Массимо Карреры, игроки в ближайшее время не вернутся.

Напомним, известный актер и болельщик красно-белых Дмитрий Назаров опубликовал пост с критикой главного тренера "Спартака" Массимо Карреры, лайки записям об этом в Инстаграме поставили игроки красно-белых Ещенко и Глушаков.

Ещенко и Глушаков играли за "Спартак" в первенстве молодежных команд против ЦСКА (2:1) 22 сентября и "Ростова" (4:0) 30 сентября.

4 октября Ещенко наблюдал за игрой "Спартака" в Лиге Европы против "Вильярреала" (3:3) из ложы прессы "Открытие Арены". На вопрос корреспондента "СЭ" о том, спускался ли он в раздевалку красно-белых, защитник отвечал утвердительно.

Премьер-лига

Молодежные команды

6-й тур

"Зенит - мол." (Санкт-Петербург) - "Спартак - мол." (Москва) - 1:0 (0:0)

Гол: Молчан, 90+1.

Нереализованный пенальти: Прошляков (Спартак - мол.), 12 (штанга)

Судья: Смирнов (Московская область).

15 октября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".