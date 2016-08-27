Молодежка "Спартака" проиграла "Анжи"

"Спартак" в матче молодежного первенства уступил "Анжи" – 1:2. У красно-белых голом отметился Иван Павлович. У хозяев забивали Залимхан Юсупов и Магомед Магомедов – он же был позднее удален с поля. После этой осечки столичная команда осталась на четвертом месте в турнирной таблице. Махачкалинцы поднялись на седьмую позицию.

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5-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Спартак" (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: Юсупов, 7 (1:0). Павлович, 45+1 (1:1). Магомедов, 61 (2:1).

Удаление: Магомедов (А), 71.

Судья: Стрельцов (Ростов-на-Дону).

27 августа. Каспийск. Стадион "Анжи Арена. 3-е поле".