Молодежка "Спартака" победила "Локомотив"

"Спартак" в матче 7-го тура молодежного первенства премьер-лиги победил "Локомотив" со счетом 3:1. Дубль оформил Даниил Лопатин. Еще два гола забили Александр Руденко и Леонид Миронов (в свои ворота).

Встреча главных команд пройдет завтра.

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7-й тур

"Спартак" (Москва) - "Локомотив" (Москва) - 3:1 (3:0)

Голы: Руденко, 14 (1:0). Лопатин, 23 (2:0). Лопатин, 33 (3:0). Миронов, 53 - в свои ворота (3:1).

Судья: Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре).

18 августа. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".

Матч "Спартак" – "Локомотив" состоится 19 августа, начало игры – в 17.30 по московскому времени."СЭ" проведет трансляцию встречи.