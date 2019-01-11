Молодежка "Спартака" отправилась на сборы в Турцию

Молодежка "Спартака" отправилась в турецкий Белек, где состоится первый зимний сбор команды, сообщает официальный сайт красно-белых. Сбор продлится до 20 января, а с 23 января по 2 февраля футболисты будут работать на Кипре, где примут участие в международном турнире.

Готовиться к возобновлению сезона в Турции красно-белые будут в следующем составе:

Вратари: Даниил Ярусов и Павел Борискин.

Защитники: Йола Зепатта, Никита Моргунов, Максим Сазонов и Вадим Хромин.

Полузащитники: Максим Данилин, Илья Мазуров, Дмитрий Митрога, Иван Репях, Фаниль Сунгатулин и Степан Мельников.

Нападающие: Даниил Лопатин и Кирилл Фольмер, а также игроки, находящиеся на просмотре.

6 и 7 февраля дублеры проведут тренировки в зале, а 8-го снова отправятся на Кипр. Товарищеские матчи запланированы на 12, 15 и 19 февраля.

20 февраля команда вернется в Москву, где 27-го проведет перенесенный матч второго тура молодежного первенства против "Локомотива".