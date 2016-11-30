Молодежка "Спартака" одолела "Крылья", "Локомотив" победил "Томь"

"Спартак" взял верх над "Крыльями Советов" в матче 16-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги - 2:0. Красно-белые обошли в таблице "Зенит" и поднялись на третье место.

В другой встрече "Локомотив" одолел "Томь" и догнал ее по очкам.

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16-й тур

"Крылья Советов" (Самара) - "Спартак" (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Ломовицкий, 11 - с пенальти (0:1). Руденко, 58 (0:2).

"Томь" (Томск) - "Локомотив" (Москва) - 2:4 (2:1)

Голы: Дорофеев, 30 (0:1). Большунов, 33 (1:1). Большунов, 45+2 (2:1). Тугарев, 66 (2:2). Дорофеев, 81 (2:3). Шаров, 89 (2:4).