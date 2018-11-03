"Молодежка" "Спартака" обыграла "Урал", Прошляков сделал дубль

"Спартак" обыграл "Урал" (4:2) в матче 13-го тура молодежного первенства России. В составе победителей дубль сделал Данила Прошляков.

Также отличились Илья Мазуров и Дмитрий Маркитесов. У "Урала" забивали Мингиян Бевеев и Артем Юсупов.

В стартовом составе красно-белых вышел Андрей Ещенко, который при Массимо Каррере был отстранен от первой команды. Во время матча спартаковские фанаты скандировали лозунги в поддержку итальянца и требовали отставки руководства.

"Спартак" набрал 29 очков и на данный момент занимает второе место. У "Урала" 18 очков и восьмая позиция.

Молодежное первенство России

13-й тур

"Спартак - мол." (Москва) - "Урал - мол." (Екатеринбург) - 4:2 (2:1)

Голы: Прошляков, 13 (1:0). Прошляков, 44 (2:0). Бевеев, 45+2 (2:1). Юсупов, 62 (2:2). Мазуров, 69 (3:2). Маркитесов, 86 (4:2).

Судья: Федулеев (Пенза).

3 ноября. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)".