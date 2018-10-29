Молодежка "Спартака" обыграла "Рубин"

"Спартак" обыграл "Рубин" в 12-м туре молодежного первенства среди команд РПЛ - 2:1. В составе победителей отличились Дмитрий Маркитесов и Илья Мазуров. За казанский клуб забил Павел Коркин.

Молодежные команды

12-й тур

"Рубин - мол." (Казань) - "Спартак - мол." (Москва) - 1:2 (1:1)

Голы: Маркитесов, 9 (0:1). Коркин, 15 (1:1). Мазуров, 86 (1:2).

Нереализованный пенальти: Лопатин (Спартак - мол.), 28 (вратарь)

Судья: Родионов (Чехов).

29 октября. Казань. Стадион "Рубин".

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