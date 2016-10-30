Молодежка "Рубина" обыграла "Локо" и догнала его в таблице

"Рубин" в первенстве молодежных команд премьер-лиги обыграл "Локомотив" - 2:1. Это позволило казанцам сравняться с железнодорожниками в турнирной таблице. В другом поединке "Крылья" на выезде с таким же счетом одолели "Оренбург".

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12-й тур

"Оренбург" - "Крылья Советов" (Самара) - 1:2 (0:0)

Голы: Дмитрюк, 58 (0:1). Кирица, 66 (0:2). Рыбкин, 68 (1:2).

"Рубин" (Казань) - "Локомотив" (Москва) - 2:1 (1:0)

Голы: Голдобин, 15 (1:0). Галаджан, 63 (1:1). Каменщиков, 76 (2:1).

Нереализованный пенальти: Арутюнян (Р), 48 (вратарь).