Молодежка "Ростова" победила "Урал". Сын Михаила Осинова оформил дубль

"Ростов" обыграл "Урал" в матче 7-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги - 3:2. Дубль оформил Михаил Осинов, сын бывшего капитана и нынешнего главного тренера молодежки Михаила Осинова. В концовке встречи он был удален.

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7-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 2:3 (1:3)

Голы: Осинов, 2 (0:1). Кириллов, 10 (1:1). Осинов, 13 (1:2). Вебер, 42 - с пенальти (1:3). Кротов, 79 (2:3).

Удаление: Осинов (Р), 90+1.