Молодежка "Ростова" победила "Локомотив", "Рубин" разгромил "Уфу"

"Ростов" обыграл "Локомотив" в матче 11-го тура первенства молодежных команд РПЛ. Ростовчане вышли на второе место в таблице, отставая от ЦСКА на 4 очка.

В другой встрече молодежек "Рубин" разгромил "Уфу".

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11-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Ростов" (Ростов-на-Дону) - 1:3 (0:1)

Голы: Осинов, 18 (0:1). Карнута, 48 (0:2). Дзиов, 54 (1:2). Дулаев, 61 (1:3).

Удаление: Шищенко (Л), 81.

"Уфа" - "Рубин" (Казань) - 0:3 (0:1)

Голы: Сафронов, 39 - в свои ворота (0:1). Яковлев, 61 (0:2). Сапрунов, 82 (0:3).