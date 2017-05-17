Молодежка "Оренбурга" в большинстве обыграла "Уфу", "Крылья" уступили "Томи"

В матче молодежного первенства 29-го тура чемпионата России "Оренбург" одержал победу над "Уфой" - 3:1. Отметим, что уфимцы заканчивали встречу в меньшинстве. На 63-й минуте поле покинул защитник Руслан Хазиев.

В другой встрече "Крылья Советов" уступили "Томи". На 16-й минуте игры счет открыл полузащитник Константин Антипов. Второй гол томичей забил хавбек Андрей Огарев.

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29-й тур

"Оренбург" - "Уфа" - 3:1 (1:0)

Голы: Померко, 44 (1:0). Митренко, 80 (2:0). Зарипов, 82 (2:1). Калинин, 90+3 (3:1).

Удаление: Хазиев ("Уфа"), 63.

Судья: Кисель.

17 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".

"Томь" - "Крылья Советов" - 2:0 (1:0)

Голы: Антипов, 16 (1:0). Огарев, 74 (2:0).

Судья: Иванов (Санкт-Петербург).

17 мая. Томск. Стадион "Темп".