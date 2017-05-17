Молодежка "Оренбурга" в большинстве обыграла "Уфу", "Крылья" уступили "Томи"

В матче молодежного первенства 29-го тура чемпионата России "Оренбург" одержал победу над "Уфой" - 3:1. Отметим, что уфимцы заканчивали встречу в меньшинстве. На 63-й минуте поле покинул защитник Руслан Хазиев.
В другой встрече "Крылья Советов" уступили "Томи". На 16-й минуте игры счет открыл полузащитник Константин Антипов. Второй гол томичей забил хавбек Андрей Огарев.
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29-й тур
"Оренбург" - "Уфа" - 3:1 (1:0)
Голы: Померко, 44 (1:0). Митренко, 80 (2:0). Зарипов, 82 (2:1). Калинин, 90+3 (3:1).
Удаление: Хазиев ("Уфа"), 63.
Судья: Кисель.
17 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".
"Томь" - "Крылья Советов" - 2:0 (1:0)
Голы: Антипов, 16 (1:0). Огарев, 74 (2:0).
Судья: Иванов (Санкт-Петербург).
17 мая. Томск. Стадион "Темп".