Молодежка "Локомотива" потерпела первое поражение в сезоне от "Тосно"

В матче 6-го тура молодежного первенства клубов премьер-лиги "Локомотив" проиграл "Тосно" со счетом 2:4. Отметим, что это первое поражение железнодорожников в этом сезоне. Они занимают третью строчку в таблице. "Тосно" расположилось на 8-м месте.

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6-й тур

"Локомотив" (Москва) – "Тосно" – 2:4 (1:2)

Голы: Шумейко, 11 (0:1). Миронов, 15 (1:1). Сенин, 30 (1:2). Васильев, 62 – с пенальти (1:3). Долгов, 70 – с пенальти (2:3). , 90+1 (2:4).

Удаление: Магкеев (Локомотив М – мол.), 62.

Судья: Степанян (Ростов-на-Дону).

12 августа. Москва. Стадион "Сапсан Арена".