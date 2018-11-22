Молодежка "Локомотива" переиграла "Урал"

В матче 15-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги "Локомотив" обыграл "Урал" - 2:0. В составе победителей отличились Дзамболат Цаллагов и Николай Поярков.
"Локомотив" набрал 21 очко и занимает 8-е место в турнирной таблице молодежного первенства, "Урал" с 15-ю очками на 10-м.
Молодежные команды
15-й тур
"Локомотив - мол." (Москва) - "Урал - мол." (Екатеринбург) - 2:0 (0:0)
Голы: Цаллагов, 72 (1:0). Поярков, 88 (2:0).
Судья: Родионов (Чехов).
22 ноября. Москва. Стадион "Сапсан Арена".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
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