Молодежка "Крыльев Советов" примет участие в Открытом Кубке Крыма

Молодежный состав "Крыльев Советов" примет участие в международном футбольном турнире, который пройдет в Крыму, сообщает официальный сайт самарского клуба. Организаторы ожидают, что в турнире примут участие пять крымских клубов, несколько российских клубов и одна команда из Африки.

Точный список команд-участниц станет известен 15 января, тогда же определится и состав групп, и расписание турнира. Открытый Кубок Крыма пройдет в Евпатории с 8 по 22 февраля. Подготовку к весенней части первенства подопечные Владимира Казакова начнут 11 января в Самаре.