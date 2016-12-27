Молодежка "Крыльев Советов" примет участие в Открытом Кубке Крыма

Молодежный состав "Крыльев Советов" примет участие в международном футбольном турнире, который пройдет в Крыму, сообщает официальный сайт самарского клуба. Организаторы ожидают, что в турнире примут участие пять крымских клубов, несколько российских клубов и одна команда из Африки.
Точный список команд-участниц станет известен 15 января, тогда же определится и состав групп, и расписание турнира. Открытый Кубок Крыма пройдет в Евпатории с 8 по 22 февраля. Подготовку к весенней части первенства подопечные Владимира Казакова начнут 11 января в Самаре.
Разбанен досрочно
это похоже на обязаловку на начальных курсах различных проф. учебных заведений). типа сбора картошки с капустой или уборки в соседнем парке.
14:07
echo2011
А затем ребятки не получат Шенгенскую визу...
14:00