13:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молодежка "Крыльев Советов" примет участие в Открытом Кубке Крыма

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Молодежный состав "Крыльев Советов" примет участие в международном футбольном турнире, который пройдет в Крыму, сообщает официальный сайт самарского клуба. Организаторы ожидают, что в турнире примут участие пять крымских клубов, несколько российских клубов и одна команда из Африки.

Точный список команд-участниц станет известен 15 января, тогда же определится и состав групп, и расписание турнира. Открытый Кубок Крыма пройдет в Евпатории с 8 по 22 февраля. Подготовку к весенней части первенства подопечные Владимира Казакова начнут 11 января в Самаре.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14456

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Разбанен досрочно

это похоже на обязаловку на начальных курсах различных проф. учебных заведений). типа сбора картошки с капустой или уборки в соседнем парке.

14:07

echo2011

А затем ребятки не получат Шенгенскую визу...

14:00

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