Молодежка "Краснодара" забила шесть мячей в ворота "Уфы"

В игре 6-го тура молодежного первенства чемпионата России "Краснодар" в гостях разгромил "Уфу" – 6:1. После этого матча "быки" расположились на седьмой строчке в турнирной таблице, тогда как уфимцы занимают 15-е место.

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6-й тур

"Уфа" – "Краснодар" – 1:6 (0:2)

Голы: Игнатьев, 15 (0:1). Тахмазов, 43 (0:2). Криворог, 50 (1:2). Сулейманов, 66 – с пенальти (1:3). Игнатьев, 71 (1:4). Мацукатов, 79 (1:5). Сергеев, 83 (1:6).

Судья: Годунов (Саранск).

11 сентября. Уфа. Стадион "Нефтяник".