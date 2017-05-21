Молодежка "Краснодара" забила 7 безответных голов "Томи"

"Краснодар" разгромил "Томь" в матче 30-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги - 7:0. Игра стала последней в турнире в этом сезоне. Иван Игнатьев стал лучшим бомбардиром "молодежек", оформив в заключительной игре покер.

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30-й тур

"Томь" (Томск) - "Краснодар" (Краснодар) - 0:7 (0:3)

Голы: Уткин, 5 (0:1). Игнатьев, 20 - с пенальти (0:2). Сулейманов, 40 (0:3). Текучев, 56 (0:4). Игнатьев, 75 (0:5). Игнатьев, 89 (0:6). Игнатьев, 90+2 - с пенальти (0:7).

Удаление: Лысков (Т), 19.