Молодежка "Динамо" с минимальным счетом обыграла "Рубин"

"Динамо" обыграло "Рубин" в матче 16-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги - 1:0. Единственный гол встречи на счету у Станислава Лацевича.

"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 26 очков, "Рубин" - 10-е (21 очко).

Молодежные команды

16-й тур

"Рубин - мол." (Казань) - "Динамо - мол." (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Лацевич, 85 - с пенальти.

Судья: Карасев (Псков).

29 ноября. Казань. Стадион "Рубин".

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