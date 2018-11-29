Молодежка "Динамо" с минимальным счетом обыграла "Рубин"

"Динамо" обыграло "Рубин" в матче 16-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги - 1:0. Единственный гол встречи на счету у Станислава Лацевича.
"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 26 очков, "Рубин" - 10-е (21 очко).
Молодежные команды
16-й тур
"Рубин - мол." (Казань) - "Динамо - мол." (Москва) - 0:1 (0:0)
Гол: Лацевич, 85 - с пенальти.
Судья: Карасев (Псков).
29 ноября. Казань. Стадион "Рубин".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/
Загрузка...