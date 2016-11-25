Молодежка ЦСКА выиграла первый круг чемпионата России

ЦСКА сыграл вничью с "Рубином" в матче 15-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги - 1:1. Армейцы закончили первый круг на первом месте, на одно очко опередив "Терек". "Рубин" занимает пятое место, но может опуститься ниже по окончании тура. В другой встрече "Локомотив" и "Урал" также сыграли вничью.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

15-й тур

"Локомотив" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург) - 2:2 (0:1)

Голы: Жуков, 29 (0:1). Тугарев, 62 (1:1). Галанин, 73 (2:1). Конате, 76 (2:2).

ЦСКА (Москва) - "Рубин" (Казань) - 1:1 (0:0)

Голы: Макеев, 70 (0:1). Станисавлевич, 84 (1:1).