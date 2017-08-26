Молодежка ЦСКА в меньшинстве сыграла вничью с "Ахматом"

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Ахматом" в матче 8-го тура молодежного первенства премьер-лиги. На гол армейца Хетага Хосонова грозненцы ответили точным ударом Абдурахмана Ахильгова.

На 84-й минуте встречи прямую красную карточку получил защитник красно-синих Александр Волков, вышедший на поле на 83-й минуте встречи.

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8-й тур

"ЦСКА - мол." (Москва) - "Ахмат - мол." (Грозный) - 1:1 (0:0).

Голы: Хосонов, 55 (1:0) - Ахильгов, 74 (1:1).

Удаление: Волков (ЦСКА - мол.), 85.

Судья: Пожидаев (Комсомольск-на-Амуре).

26 августа. Москва. Стадион "Октябрь".