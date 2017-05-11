14:00 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молодежка ЦСКА сыграла вничью с "Арсеналом", Жамалетдинов оформил дубль

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В матче 28-го тура молодежного первенства чемпионата России ЦСКА сыграл вничью с "Арсеналом" - 2:2. Дублем в составе армейцев отметился нападающий Тимур Жамалетдинов.

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28-й тур

ЦСКА - "Арсенал" (Тула) - 2:2 (1:0)

Голы: Жамалетдинов, 45 (1:0). Потапов, 56 (1:1). Жамалетдинов, 60 (2:1). Буранов, 88 (2:2).

Судья: Жариков (Хабаровск).

11 мая. Москва. Стадион "Октябрь".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 28-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mark Krass

Надо парня к основе подтягивать, а не это полено Оланаре.

14:12

alex-ls

вот он шанс для дубля Спартака

14:03