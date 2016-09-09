13:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молодежка ЦСКА разгромила "Терек" и продлила победную серию до шести матчей

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Молодежная команда "Ростова" победила "Крылья Советов" в матче 6-го тура первенства молодежных составов премьер-лиги. Для дончан это первая победа в текущем сезоне.

В другом поединке ЦСКА одержал крупную победу над "Тереком" - 3:0. Армейцы лидируют в турнирной таблице с шестью победами в шести встречах.

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6-й тур

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Крылья Советов" (Самара) - 2:0 (0:0)

Голы: Захаров, 51 - с пенальти (1:0). Захаров, 65 (2:0). 

ЦСКА (Москва) - "Терек" (Грозный) - 3:0 (2:0)

Голы: Пухов, 22 (1:0). Жамалетдинов, 42 - с пенальти (2:0). Гордюшенко, 50 (3:0). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

Материалы REN-TV

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