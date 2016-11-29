15:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молодежка ЦСКА разгромила "Оренбург", Жамалетдинов оформил хет-трик

0
0
0
3

В матче 16-го тура молодежного первенства премьер-лиги ЦСКА на своем поле нанес крупное поражение "Оренбургу" – 6:0. Хет-трик оформил Тимур Жамалетдинов. Еще по голу забили Астемир Гордюшенко, Наяир Тикнизян и Муталип Алибеков.

Армейцы сохранили лидерство в турнирной таблице. Сверстники из "Оренбурга" пока идут 13-ми.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

16-й тур

ЦСКА – "Оренбург" – 6:0 (1:0)

Голы: Жамалетдинов, 37 (1:0). Гордюшенко, 51 (2:0). Тикнизян, 54 (3:0). Алибеков, 59 (4:0). Жамалетдинов, 76 (5:0). Жамалетдинов, 86 (6:0).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

0
0
0
3
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 16-й тур
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Adios Аmigos R., ты впервые понял, что у нас многонациональная страна? О, сколько вам открытий чудных...

16:35

Adios Аmigos R.

Хет-трик оформил Тимур Жамалетдинов. Еще по голу забили Астемир Гордюшенко, Наяир Тикнизян и Муталип Алибеков. -====================== Российская армия, чё...)))

16:25

spetrov

Боитесь уже армейской молодежи? То-то же! Александра Сергеевича и команду с победой!

16:12

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ