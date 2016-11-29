Молодежка ЦСКА разгромила "Оренбург", Жамалетдинов оформил хет-трик

В матче 16-го тура молодежного первенства премьер-лиги ЦСКА на своем поле нанес крупное поражение "Оренбургу" – 6:0. Хет-трик оформил Тимур Жамалетдинов. Еще по голу забили Астемир Гордюшенко, Наяир Тикнизян и Муталип Алибеков.

Армейцы сохранили лидерство в турнирной таблице. Сверстники из "Оренбурга" пока идут 13-ми.

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16-й тур

ЦСКА – "Оренбург" – 6:0 (1:0)

Голы: Жамалетдинов, 37 (1:0). Гордюшенко, 51 (2:0). Тикнизян, 54 (3:0). Алибеков, 59 (4:0). Жамалетдинов, 76 (5:0). Жамалетдинов, 86 (6:0).