Молодежка ЦСКА разгромила "Оренбург", Жамалетдинов оформил хет-трик

В матче 16-го тура молодежного первенства премьер-лиги ЦСКА на своем поле нанес крупное поражение "Оренбургу" – 6:0. Хет-трик оформил Тимур Жамалетдинов. Еще по голу забили Астемир Гордюшенко, Наяир Тикнизян и Муталип Алибеков.
Армейцы сохранили лидерство в турнирной таблице. Сверстники из "Оренбурга" пока идут 13-ми.
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16-й тур
ЦСКА – "Оренбург" – 6:0 (1:0)
Голы: Жамалетдинов, 37 (1:0). Гордюшенко, 51 (2:0). Тикнизян, 54 (3:0). Алибеков, 59 (4:0). Жамалетдинов, 76 (5:0). Жамалетдинов, 86 (6:0).
spetrov
Adios Аmigos R., ты впервые понял, что у нас многонациональная страна? О, сколько вам открытий чудных...
16:35
Adios Аmigos R.
Хет-трик оформил Тимур Жамалетдинов. Еще по голу забили Астемир Гордюшенко, Наяир Тикнизян и Муталип Алибеков. -====================== Российская армия, чё...)))
16:25
spetrov
Боитесь уже армейской молодежи? То-то же! Александра Сергеевича и команду с победой!
16:12