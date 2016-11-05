18:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молодежка ЦСКА разгромила "Амкар" и вернулась на первое место

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ЦСКА разгромил "Амкар" в матче 13-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Это позволило армейцам вернуться на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

13-й тур

ЦСКА (Москва) - "Амкар" (Пермь) - 3:0 (1:0)

Голы: Жамалетдинов, 29 (1:0). Олейников, 48 (2:0). Ферапонтов, 77 (3:0). 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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demio7

Найдите центральных дефов!

20:17

Valdemarson

Пора бы пацанов привлекать по чуть-чуть...

19:25

foreverCSKAforever

Молодцы, ребята!!! Надеюсь, завтра и Федя Чалов не меньше трёхи отгрузит.

18:56

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