Молодежка ЦСКА разгромила "Амкар" и вернулась на первое место

ЦСКА разгромил "Амкар" в матче 13-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Это позволило армейцам вернуться на первое место в турнирной таблице.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
13-й тур
ЦСКА (Москва) - "Амкар" (Пермь) - 3:0 (1:0)
Голы: Жамалетдинов, 29 (1:0). Олейников, 48 (2:0). Ферапонтов, 77 (3:0).
demio7
Найдите центральных дефов!
20:17
Valdemarson
Пора бы пацанов привлекать по чуть-чуть...
19:25
foreverCSKAforever
Молодцы, ребята!!! Надеюсь, завтра и Федя Чалов не меньше трёхи отгрузит.
18:56