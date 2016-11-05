Молодежка ЦСКА разгромила "Амкар" и вернулась на первое место

ЦСКА разгромил "Амкар" в матче 13-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Это позволило армейцам вернуться на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

13-й тур

ЦСКА (Москва) - "Амкар" (Пермь) - 3:0 (1:0)

Голы: Жамалетдинов, 29 (1:0). Олейников, 48 (2:0). Ферапонтов, 77 (3:0).