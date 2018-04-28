21:07 | Футбол — РФПЛ

Молодежка ЦСКА проиграла "Зениту" и упустила шанс выйти в лидеры

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"Зенит" обыграл ЦСКА в первенстве молодежных команд премьер-лиги. Армейцы остались на втором месте, упустив возможность как минимум на сутки возглавить турнирную таблицу. Из отставание от "Краснодара" составляет два очка, кубанцы завтра встретятся с "Локомотивом".

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

28-й тур 

"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 2:0 (2:0)

Голы: Бачинский, 11 (1:0). Молчан, 45+1 (2:0). 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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kaop39

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21:26

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