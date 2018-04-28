Молодежка ЦСКА проиграла "Зениту" и упустила шанс выйти в лидеры

"Зенит" обыграл ЦСКА в первенстве молодежных команд премьер-лиги. Армейцы остались на втором месте, упустив возможность как минимум на сутки возглавить турнирную таблицу. Из отставание от "Краснодара" составляет два очка, кубанцы завтра встретятся с "Локомотивом".

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28-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА (Москва) - 2:0 (2:0)

Голы: Бачинский, 11 (1:0). Молчан, 45+1 (2:0).