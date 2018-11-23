Молодежка ЦСКА обыграла "Ахмат"

ЦСКА переиграл "Ахмат" в матче 15-го тура молодежного первенства среди команд премьер-лиги - 2:0. В составе победителей отличились Иван Олейников и Тимур Пухов.

ЦСКА набрал 34 очка и обогнал "Спартак" в турнирной таблице, заняв первое место, "Ахмат" с 16-ю очками остался на 12-м месте.

Молодежные команды

15-й тур

"Ахмат - мол." (Грозный) - "ЦСКА - мол." (Москва) - 0:2 (0:1)

Голы: Олейников, 17 (0:1). Пухов, 59 - с пенальти (0:2).

Судья: Федулеев (Пенза).

23 ноября. Грозный. Стадион им. Билимханова.

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