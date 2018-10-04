Молодежка "Арсенала" разгромила "Уфу"

"Арсенал" крупно переиграл "Уфу" в матче 10-го тура молодежного первенства премьер-лиги - 6:0. В составе тульского клуба дубль сделал Даниил Хлусевич, еше по голу забили Артем Максименко, Гурам Аджоев, Алексей Родинков и Джамшед Максумов.

"Арсенал" находится на 1-м месте в турнирной таблице, "Уфа" - на последнем.

Молодежные команды

10-й тур

"Арсенал Т - мол." (Тула) - "Уфа - мол." (Уфа) - 6:0 (4:0)

Голы: Хлусевич, 4 - с пенальти (1:0). Хлусевич, 10 (2:0). Максименко, 25 (3:0). Аджоев, 45 (4:0). Родинков, 74 (5:0). Максумов, 81 (6:0).

04 октября. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".