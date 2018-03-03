"Молодежка" "Арсенала" разгромила "Ахмат"

Тульский "Арсенал" в матче 21-го тура молодежного первенства премьер-лиги разгромил сверстников из "Ахмата" (4:0). После этой встречи хозяева поля поднялись на 13-е место в турнирной таблице, гости продолжают занимать 15-ю позицию.

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21-й тур

"Арсенал" (Тула) - "Ахмат" (Грозный) - 4:0 (2:0)

Голы: Максименко, 3 (1:0). Тюрин, 22 (2:0). Альсултанов, 60 - в свои ворота (3:0). Седых, 90+3 (4:0).

Судья: Сухов (Нижний Новгород).

3 марта. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".