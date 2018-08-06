Молодежка "Анжи" проехала 2200 км на автобусе и победила "Уфу"

"Анжи" в матче 2-го тура молодежного первенства премьер-лиги победил "Уфу" со счетом 1:0. Из-за финансовых проблем команда отправилась на выезд на автобусе, в столицу Башкирии она добиралась почти два дня и преодолела 2200 километров.

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2-й тур

"Уфа" – "Анжи" (Махачкала) – 0:1 (0:0)

Гол: Магомедов, 87.

Судья: ХАРИН (Вологда).

6 августа. Уфа. Стадион "Нефтяник".