11:11 | Футбол — РПЛ

Молодежка "Анжи" проехала 2200 км на автобусе и победила "Уфу"


"Анжи" в матче 2-го тура молодежного первенства премьер-лиги победил "Уфу" со счетом 1:0. Из-за финансовых проблем команда отправилась на выезд на автобусе, в столицу Башкирии она добиралась почти два дня и преодолела 2200 километров.

 
молодежная команда &quot;Анжи&quot; отправилась на матч с &quot;Уфой&quot; на автобусе.2200 км на автобусе. Как игроки "Анжи" это вытерпели?

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2-й тур

"Уфа" – "Анжи" (Махачкала) – 0:1 (0:0)

Гол: Магомедов, 87.

Судья: ХАРИН (Вологда).

6 августа. Уфа. Стадион "Нефтяник".

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 2-й тур. "Локо" - "Спартак" и другие матчи
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