Молодежка "Анжи" обыграла "Зенит"

"Анжи" одержал победу над "Зенитом" со счетом 2:1 в матче 12-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. В составе махачкалинской команды отметились Зикрула Магомедов и Данил Глебов, который забил победный гол на 90-й минуте.

"Анжи" занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. "Зенит" с 17-ю баллами располагается на 8-й строчке.

Премьер-лига

Молодежные команды

12-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 2:1 (0:0)

Судья: Смолин (Вологда).

30 сентября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".