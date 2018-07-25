Молодежка "Анжи" из-за финансовых проблем не вылетела в Екатеринбург

Как и сообщал "СЭ", молодежная команда "Анжи" не смогла вылететь в Екатеринбург на матч 1-го тура первенства молодежек РПЛ против "Урала"​. Игра должна была состояться 27 июля, махачкалинцы обратились к руководству лиги с просьбой перенести ее на более поздний срок.

– "Анжи" заблаговременно зарезервировал необходимое количество авиабилетов по направлению Махачкала – Москва, но в связи с тяжелой финансовой ситуацией не смог вовремя выкупить бронь, – сказал генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов. – В результате средства на приобретение билетов мы нашли, но было уже поздно. Мы обратились к руководству "Урала" и Российской премьер-лиги с просьбой о переносе игры на более поздний срок.