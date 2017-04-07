Молодежка "Амкара" упустила победу в матче с "Крыльями Советов"

"Амкар" сыграл вничью с "Крыльями Советов" (1:1) в матче 22-го тура первенства России среди молодежных команд. Пермский клуб открыл счет уже на шестой минуте, однако упустил преимущество в середине второго тайма.

Самарский клуб идет на 10-м месте в турнирной таблице, "Амкар" на 14-й строчке.

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22-й тур

"Крылья Советов" (Самара) – "Амкар" (Пермь) – 1:1 (0:1)

Голы: Вазитдинов, 6 (0:1). Голенков, 68 (1:1).

Судья: Пустовойтова (Москва).

7 апреля. Самара. Стадион "Металлург (запасное поле)".