Молодежка "Ахмата" обыграла "Рубин"

"Ахмат" победил "Рубин" со счетом 3:2 в матче 11-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. Отметим, что грозненцы уступали по ходу встречи 0:2. Победу "Ахмату" принес хет-трик Идриса Умаева.
В турнирной таблице грозненский клуб поднялся на 11-е место, казанцы остались на 5-й строчке.
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11-й тур
"Ахмат" (Грозный) – "Рубин" (Казань) – 3:2 (1:2)
Голы: Ахметов, 8 (0:1). Яковлев, 19 (0:2). Умаев, 21 (1:2). Умаев, 51 (2:2). Умаев, 69 (3:2).
Судья: Капленков (Москва).
25 сентября. Грозный. Стадион "им. Билимханова".