18:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молло - в стартовом составе "Крыльев Советов" на матч с "Ростовом"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен огласил стартовый состав команды на игру 6-го тура чемпионата России против "Ростова". С первых минут у гостей на поле появится полузащитник Йоан Молло, вернувшийся в самарский клуб в последний день минувшего трансферного окна.

Полностью состав "Крыльев Советов" выглядит следующим образом: Лория – Цаллагов, Бато, Надсон, Таранов, Ятченко – Чочиев, Башкиров, Брюно, Молло – Мбакогу.

Запасные: Павлов, Конюхов, Корниленко, Паскуато, Зинков, Маргасов, Божин, Концедалов, Ткачев, Визнович.

Трансляция матча "Ростов" - "Крылья Советов"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

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