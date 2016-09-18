Молло - в стартовом составе "Крыльев Советов" на матч с ЦСКА

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен огласил стартовый состав команды на игру 7-го тура чемпионата России против ЦСКА. С первых минут у гостей на поле появится полузащитник Йоан Молло, вернувшийся в самарский клуб в последний день минувшего трансферного окна.
Полностью состав "Крыльев Советов" выглядит следующим образом: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон, Ятченко, Башкиров, Чочиев, Молло, Паскуато, Мбакогу.
Запасные: Конюхов, Корниленко, Зинков, Маргасов, Божин, Концедалов, Ткачёв, Визнович, Павлов.
Bred38
Странно что Маргасов на банке...сильнее любого защитника КС
16:31