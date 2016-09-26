Молло - в стартовом составе "Крыльев Советов" на игру против "Амкара"

Главный тренер "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен огласил стартовый состав команды на гостевую игру 8-го тура чемпионата России против "Амкара". С первых минут у гостей на поле появится полузащитник Йоан Молло.

Полностью состав "Крыльев Советов" выглядит следующим образом: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон, Ятченко, Ткачев, Концедалов, Молло, Паскуато, Мбакогу.

Запасные: Конюхов, Корниленко, Зинков, Маргасов, Божин, Чочиев, Башкиров, Визнович, Павлов.

Полностью состав "Амкара" выглядит следующим образом: Селихов, Милькович, Джикия, Зайцев, Занев, Баланович, Огуде, Гол, Шаваев, Прокофьев, Бодул.

Запасные: Будаков, Хомич, Черенчиков, Конде, Комолов, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев Костюков, Анене, Салугин, Шиндер.

Трансляция матча "Амкар" - "Крылья Советов"