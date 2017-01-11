20:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молло стал автором двух лучших голов "Крыльев" в осенней части чемпионата России

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Бывший полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло стал автором самого красивого гола команды по итогам осенней части чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба. В голосовании болельщиков его второй мяч в ворота "Томи" в игре 15-го тура (3:0) с большим отрывом занял первое место (32 процента, 415 голосов). 

Второе место занял также гол Молло из этой игры (21 процент, 264 голоса). Тройку лидеров замкнул первый гол самарцев в сезоне. Его автором стал Милан Родич, поразивший в третьем туре ворота "Краснодара" (1:1). 

Напомним, что накануне Йоан Молло покинул "Крылья", подписав с "Зенитом" контракт на 3,5 года.

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http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14485

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