09:04 | Футбол — РПЛ

Молло присоединился к "Крыльям Советов"

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"Крылья Советов" в Твиттере сообщили о прибытии в расположение команды полузащитника Йоана Молло. Хавбек, уже выступавший за самарцев с 2015 по 2016 год (38 игр, 5 голов), перешел в клуб премьер-лиги 6 сентября.

Ранее 29-летний француз прошел медобследование в Москве. В аэропорту "Курумоч" его встретили болельщики "Крыльев".

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