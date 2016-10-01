Молло после первого гола за "Крылья" дал интервью на русском языке

Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло после победы над "Анжи" (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России дал интервью rusfootball.info на русском языке. В некоторых местах он вставлял слова на английском языке. Молло открыл счет в поединке - этот гол стал для него первым в составе "Крыльев".
- Ваш гол - это удача?
- Мой гол - это мой гол. Я ждал свой гол один год. Без вариантов.
- Сегодня команда играла с двумя форвардами. В некоторых других матчах - с одним. Как удобнее играть вам?
- Я игрок. Как скажет тренер.
- Многие говорили, что Веркаутерен уйдет, если "Крылья" проиграют сегодня.
- Думаю, Франк останется.
- 5 тысяч зрителей - мало для футбольного города. Почему так мало болельщиков посетили игру?
- С победой приходит больше фанатов. Это нормально. Люди не рады, когда нет побед. После сегодняшней игры я жду больше болельщиков.
- Следующая игра - против "Рубина", принципиальное дерби.
- Дерби или не дерби, для меня все одинаково. Мне нужна победа.
Дополнительная информация
http://www.rusfootball.info/rss/1146378635-yoan-mollo-ya-zhdu-may-gol-odin-god-brat-video.html
Valdemarson
Наверно, гражданство скоро попросит...
23:32
knyaz boltconskiy
Красавец парень.Иные негры годами играют здесь,и два слова сказать не могут.
22:42
SIZ170
прикольно..... молодца....
22:40