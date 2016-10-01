22:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молло после первого гола за "Крылья" дал интервью на русском языке

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Полузащитник "Крыльев Советов" Йоан Молло после победы над "Анжи" (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России дал интервью rusfootball.info на русском языке. В некоторых местах он вставлял слова на английском языке. Молло открыл счет в поединке - этот гол стал для него первым в составе "Крыльев".

- Ваш гол - это удача?

- Мой гол - это мой гол. Я ждал свой гол один год. Без вариантов.

- Сегодня команда играла с двумя форвардами. В некоторых других матчах - с одним. Как удобнее играть вам?

- Я игрок. Как скажет тренер. 

- Многие говорили, что Веркаутерен уйдет, если "Крылья" проиграют сегодня.

- Думаю, Франк останется.

- 5 тысяч зрителей - мало для футбольного города. Почему так мало болельщиков посетили игру?

- С победой приходит больше фанатов. Это нормально. Люди не рады, когда нет побед. После сегодняшней игры я жду больше болельщиков.

- Следующая игра - против "Рубина", принципиальное дерби.

- Дерби или не дерби, для меня все одинаково. Мне нужна победа.

Дополнительная информация

http://www.rusfootball.info/rss/1146378635-yoan-mollo-ya-zhdu-may-gol-odin-god-brat-video.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Valdemarson

Наверно, гражданство скоро попросит...

23:32

knyaz boltconskiy

Красавец парень.Иные негры годами играют здесь,и два слова сказать не могут.

22:42

SIZ170

прикольно..... молодца....

22:40

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