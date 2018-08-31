Молло переходит в "Крылья"

Как стало известно "СЭ", 29-летний полузащитник Йоан Молло перейдет в "Крылья Советов". Стороны достигли принципиальной договоренности, осталось уладить организационные вопросы. В России француз уже выступал за самарцев с 2015 по 2016 год, после чего перешел в "Зенит". Последним клубом футболиста значится катарский "Аль-Райан". В то же время "Крылья" продолжают переговоры с экс-полузащитником ЦСКА Георгием Милановым.

После 5 туров "Крылья" занимают предпоследнее место в таблице РПЛ с 4 очками и всего одним забитым мячом.