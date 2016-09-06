18:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Молло готовится к матчу "Ростов" - "Крылья Советов", Родич пропустит встречу

0
0
0
1

"Крылья Советов" на клубной базе продолжают подготовку к матчу 6-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает пресс-служба самарцев. Команда тренируется в двухразовом режиме, чередуя занятия в тренажерном зале с тренировками на натуральном поле. Активное участие в подготовке к матчу принимает французский полузащитник Йоан Молло, на минувших выходных вернувшийся в Самару.

В поединке с "Ростовом" наставник самарцев Франк Веркаутерен не сможет рассчитывать на защитника Милана Родича. Сербский футболист получил повреждение глаза на тренировке и в ближайшее время пройдет курс лечения в одной из белградских клиник.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14054

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 6-й тур

Материалы REN-TV

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Что обсудили Путин и Меркель на саммите G20...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

efan ekoku

Впечатление что заметки пишут или иностранцы или неучи

19:01

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ