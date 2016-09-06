Молло готовится к матчу "Ростов" - "Крылья Советов", Родич пропустит встречу

"Крылья Советов" на клубной базе продолжают подготовку к матчу 6-го тура чемпионата России против "Ростова", сообщает пресс-служба самарцев. Команда тренируется в двухразовом режиме, чередуя занятия в тренажерном зале с тренировками на натуральном поле. Активное участие в подготовке к матчу принимает французский полузащитник Йоан Молло, на минувших выходных вернувшийся в Самару.

В поединке с "Ростовом" наставник самарцев Франк Веркаутерен не сможет рассчитывать на защитника Милана Родича. Сербский футболист получил повреждение глаза на тренировке и в ближайшее время пройдет курс лечения в одной из белградских клиник.