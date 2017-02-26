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Могилевец провел первую тренировку в "Ростове" после возвращения

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Новичок "Ростова" Павел Могилевец провел первую тренировку после возвращения в ростовскую команду, информирует клубная пресс-служба. В последний день зимнего трансферного окна 24-летний хавбек сменил "Зенит" на "Ростов".

Напомним, Могилевец выступал за ростовчан в прошлом сезоне, проведя в их составе 26 матчей и став обладателем серебряных медалей чемпионата России.

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