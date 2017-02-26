Могилевец провел первую тренировку в "Ростове" после возвращения

Новичок "Ростова" Павел Могилевец провел первую тренировку после возвращения в ростовскую команду, информирует клубная пресс-служба. В последний день зимнего трансферного окна 24-летний хавбек сменил "Зенит" на "Ростов".
Напомним, Могилевец выступал за ростовчан в прошлом сезоне, проведя в их составе 26 матчей и став обладателем серебряных медалей чемпионата России.
Первая тренировка Павла Могилевца после возвращения #мыростов pic.twitter.com/G399SoCFqG– Football Club Rostov (@rostovfc) 26 февраля 2017 г.
RSDsouth
Паша, с возвращением ! Теперь на поле покажи что можешь быть " мужиком "
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