Могилевец провел первую тренировку в "Ростове" после возвращения

Новичок "Ростова" Павел Могилевец провел первую тренировку после возвращения в ростовскую команду, информирует клубная пресс-служба. В последний день зимнего трансферного окна 24-летний хавбек сменил "Зенит" на "Ростов".

Напомним, Могилевец выступал за ростовчан в прошлом сезоне, проведя в их составе 26 матчей и став обладателем серебряных медалей чемпионата России.