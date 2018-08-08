Модест расторг контракт с "Тяньцзинем". Ради перехода в "Локо"?

Нападающий Антони Модест разорвал контракт с китайским клубом "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает Foot Mercato. 30-летний французский форвард входит в сферу интересов "Локомотива". Его кандидатура обсуждалась на заседании трансферного комитета железнодорожников, которое состоялось 6 августа.

Вместе с тем, источник отмечает, что интерес к Модесту проявляют клубы из Франции, Германии, Англии и Турции.

Модест выступал в "Тяньцзине" с лета 2017-го по лето 2018 года. За это время он принял участие в 21 матче, забив 9 мячей и сделав 6 голевых передач.

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